Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe, Vedat Muric’in 18 milyon euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında İtalyan takımlarından Lazio’ya transfer olmasını kabul etti.
İtalya Serie A ekibi Lazio ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi'nin tranferine yönelik görüşmelerin anlaşmayla tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe ve Lazio arasında gerçekleşen sıkı pazarlığın tamamlandığı ve 18 milyon euro bonservis ve bonuslara ek 5 yıllık sözleşme karşılığında anlaşıldığı belirtiliyor.
Diğer taraftan İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı ortaya çıktı.