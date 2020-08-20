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Spor Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Vedat Muric’in 18 milyon euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında İtalyan takımlarından Lazio’ya transfer olmasını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:55:00 -
Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

İtalya Serie A ekibi Lazio ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi'nin tranferine yönelik görüşmelerin anlaşmayla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Lazio arasında gerçekleşen sıkı pazarlığın tamamlandığı ve 18 milyon euro bonservis ve bonuslara ek 5 yıllık sözleşme karşılığında anlaşıldığı belirtiliyor.

Diğer taraftan İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı ortaya çıktı.

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