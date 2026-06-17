Vedat Muriqi transferinde mutlu son!
Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor.
Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor.
Kosovalı golcü, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasından önce prensipte anlaşmaya varılan Vedat Muriqi transferi artık resmiyet kazanıyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Ultima Hora'nın aktardığına göre Vedat Muriqi, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
15.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer için Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
TARAFTARLARDAN HAZIRLIK
Fenerbahçe taraftarlarının, Vedat Muriqi'yi havalimanında karşılamak için hazırlık yaptığı da belirtiliyor.