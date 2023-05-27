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Spor Vedat Muriqi rekora koşuyor
Spor

Vedat Muriqi rekora koşuyor

Yeniakit Publisher
2023-05-27 20:58:00 -
Vedat Muriqi rekora koşuyor

İspanya'da kariyerinin zirvesini yaşayan Vedat Muriqi, performansıyla çok konuşuluyor.

Ülkemizde Fenerbahçe forması ile harikalar yaratan ve İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Serie A'da aradığını bulamamış ve La Liga takımı Mallorca'ya gönderilmişti.

Kosovalı forvet, beklenenin aksine tekrar form tuttu ve İspanya'daki başarılı futboluyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Güçlü santrfor, İspanya'da adeta tekrar küllerinden doğdu ve takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Mallorca forması ile bu sezon 35 maça çıkan Muriqi, 15 gol ile 4 asistlik müthiş bir katkı sağladı ve takımının hücum organizasyonunu adeta tek başına yönlendirdi.

Güiza'nın 27 golle İspanya Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olduğu 2008'den bu yana, Mallorcalı hiçbir oyuncu aynı sezonda 14 gole ulaşamamıştı.
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Bu istatistikten hareketle Vedat, Valencia'ya attığı gol ile birlikte 15 yıl sonra resmen bir ilki yaşatmış oldu ve İspanya'da büyük ses getirdi.

Son olarak ise Muriqi, kalan müsabakalarda bir gol daha yakalarsa şu anda beraber olduğu Luque, Pandini ve Eto'o'yu geçerek, kulübün en kısa sürede en çok gol atan beşinci oyuncusu olacak.

Mallorca'nın en pahalı transferi

La Liga'daki özel performansı ile herkesi şaşırtan Kosovalı forvet, sezon başında 7.70 milyon euroya kalıcı sözleşme imzalamış ve Mallorca'nın en pahalı transferi olmuştu.

Son olarak ise halihazırda kulüp tarihinin en büyük yatırımı olan Vedat Muriqi'in, yakın zamanda transfer yapması ve Mallorca'nın en pahalı satış rekorunu kırması da bekleniyor.

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