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Vedat Muriqi kaldığı yerden devam

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi geçen hafta Gazişehir Gaziantep’ten sonra dün de Medipol Başakşehir ağlarını sarstı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:41
Vedat Muriqi kaldığı yerden devam

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi geçen hafta Gazişehir Gaziantep’ten sonra dün de Medipol Başakşehir ağlarını sarstı. Geçen sezonun 31. haftasından bu yana her hafta gol sevinci yaşayan Muriqi, gol serisini de 6 maça çıkardı.


Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Çaykur Rizespor forması altında attığı 17 golle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin yeni forveti Vedat Muriqi, sezona iyi başladı. Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep filelerini sarsan Muriqi dün de Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşadı. 2018-2019 sezonunun 31. haftasında Rizespor formasıyla başladığı gol serisine Fener formasıyla da devam eden 25 yaşındaki oyuncu, seriyi 6 haftaya çıkardı.


İşte Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi’nin gol serisi:



2018-2019 sezonu


31. hafta Ankaragücü (1)


32. hafta Galatasaray (1)


33. hafta Alanyaspor (1)


34. hafta Trabzonspor (1)



2019-2020 sezonu


1. hafta Gazişehir Gaziantep (1)


2. hafta Medipol Başakşehir (1)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:41
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