Vedat Muriqi ilk maçında şov yaptı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçını yeni transfer Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 kazandı.19 Temmuz 2019 Cuma 20:56
Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor'u yeni transferi Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2 ve 51. dakikalarda yeni transfer Vedat Muriqi kaydetti.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muriqi 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
Sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçında 22 Temmuz'da Wolfsburg ile Avusturya'da karşılaşacak.
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