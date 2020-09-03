Vedat Muriç'in alacağı ücret netleşti
Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç'in Lazio'da alacağı ücret belli oldu.
Kosovalı futbolcu Vedat Muriç’in İtalya Seri A takımlarından Lazio’ya transferinde yeni ayrıntılar geldi.
Geçen sezon çok iyi bir çıkış yakalayan forvet oyuncusu Muriç’in transferi netlik kazanmaya başladı.
Vedat Muriç’in transfer olması durumunda alacağı maaş Fenerbahçe’den aldığı maaşla aynı olacak.
Sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusunun artık transferinin resmileşmesi bekleniyor.
Ocak ayından bu yana Lazio’nun radarında olan Kosovalı forvete birçok takım talip oldu. Uzun süren pazarlıklar sonucu Muriç, Lazio’ya yakınlaştı.
Sakatlığı nedeniyle idmanlara yeni çıkan Muriç, düz koşu yaptı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Muriç’in yerine alternatif aramaya başladı.