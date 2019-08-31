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Vedat Muric'e milli davet

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
Vedat Muric'e milli davet

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Muric de davet edildi. 

Kosova,EURO 2020 ElemeleriA Grubu'nda 7 Eylül'de evinde Çekya, 10 Eylül'de ise deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak. 

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani, Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standart Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih) 

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny) 

Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday) 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)
  2. Kosova Futbol Federasyonu
  3. İngiltere
  4. Samir Ujkani
  5. Arijanet Muric (Nottingham Forest)
  6. Visar Bekaj (Priştine)
  7. Amir Rrahmani (Hellas Verona)
  8. Fidan Aliti (Kalmar)
  9. Mergim Vojvoda (Standart Liege)
  10. Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town)
  11. Leart Paqarada (SV Sandhausen)
  12. Ibrahim Dresevic (Heerenveen)
  13. Mirlind Kryeziu (Zürih)
  14. Idriz Voca (Luzern)
  15. Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna)
  16. Besar Halimi (Brondby)
  17. Valon Berisha (Lazio)
  18. Bersant Celina (Swansea City)
  19. Florent Hasani (Diosgyori)
  20. Edon Zhegrova (Basel)
  21. Florent Muslija (Hannover 96)
  22. Elbasan Rashani (Odds BK)
  23. Bernard Berisha (Akhmat Grozny)
  24. Vedat Muric (Fenerbahçe)
  25. Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)
  26. EURO 2020 Elemeleri
  27. Kosova
  28. Bernard Challande
  29. Çekya
  30. Fenerbahçe

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