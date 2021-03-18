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Spor Vedat Muriç'e büyük tepki! "Tam bir skandal"
Spor

Vedat Muriç'e büyük tepki! "Tam bir skandal"

Dün gece Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Lazio taraftarı Vedat Muriç'e büyük tepki gösterdi. Taraftarlar Vedat için "Havaalanında bırakın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:26:00 -
Vedat Muriç'e büyük tepki! "Tam bir skandal"

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Lazio 4-1'n rövanşında Bayern Münih'e konuk oldu. İtalyan temsilcisi 2-1 mağlup olurken Vedat Muriç maça 11'de başladı. Kosovalı golcü 55 dakika sahada kalırken yaptığı hatanın ardından çok sert sözlerle eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, sahasında Lazio'yu ağırladı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak toplamda 6-2'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Lewansowski'nin penaltı golüyle öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Penaltıya sebebiyet veren isim ise Vedat Muriç oldu.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Alman devi, 73. dakikada Choupo-Moting'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde Parolo farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İlk yarıda Vedat'ın sebebiyet verdiği penaltı sonrasında Lazio taraftarı Vedat Muriç'e büyük tepki gösterdi. Taraftarlar Vedat için "Havaalanında bırakın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

Bir Lazio taraftarı kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımın altına, "Fares ve Vedat'ı havalanında bırakın. Onları unutmuş gibi davranın." yorumunu yaptı.

Bir başka taraftar ise aynı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala Muriç'i oynatıyor. Tam bir skandal." yorumunu yaptı.

Lazio taraftarları hakemin skandal bir penaltı kararı vermesine rağmen Vedat'ın çok etkisizi bir performans sergilediğini belirten yorumlar yaptı. Bir başka taraftar ise, "Muriç korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor." yorumunu yaptı.

Vedat Muriç bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada 1 golü bulunuyor.

 

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