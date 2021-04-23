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Ekonomi Vebitcoin'in sahibi kim? Vebitcoin kapatıldı mı?
Ekonomi

Vebitcoin'in sahibi kim? Vebitcoin kapatıldı mı?

Kripto para piyasalarında özellikle son günlerden dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Günlerdir ülke genelinde kripto para borsası olan Thodex'te yaşanan dolandırıcılık ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün Thodex'in ardında bir diğer kripto para piyasası olan Vebitcoin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Vebitcoin nedir? Vebitcoin'in sahibi kim? Vebitcoin kapatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:42:00 -
Vebitcoin'in sahibi kim? Vebitcoin kapatıldı mı?

Kripto para borsası Vebtocin faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi. Gelişmenin ardından Vebitcoin ile ilgili ayrıntılar merak kazandı. Peki, Vebitcoin kimin? Vebitcoin neden kapandı? Vebitcoin battı mı? İşte yanıtı...

Vebitcoin neden kapandı?

Vebitcoin ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve gözler detaylara çevrildi. Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Vebitcoin'den yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi.

Kararın ardından 'MASAK' müdahalesi

Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurma kararını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken firmanın banka hesaplarına bloke koydu.

Vebitcoin kimin?

Vebitcoin Teknoloji A.Ş. Türkiye'deki kripto para borsalarından biridir. Bünyesinde bir çok kripto para birimini barındıran Vebitcoin pek çok dijital paranın alım-satım işlemlerini gerçekleştirmektedir. İnternet sitesi https://www.vebitcoin.com/ olan oluşum, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Vebitcoin platformu geçtiğimiz yılın nisan ayında kurulmuş ve faaliyete başlamıştı. Platformun kurucusu ve CEO'su ise İlker Baş'tır. İlker Baş ile ilgili sosyal medyada Muğla'da bir iddia bayii sahibi olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi, firmanın tıpkı Thodex gibi bir dolandırıcı olduğunu düşünmektedir.w

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