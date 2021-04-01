‘Vebalin büyüğü AK Parti’de” diyenlere duyurulur! CHP yandaşı Soner Yalçın Milli Gazete'yi yerden yere vurdu

Son 2 seçimde AK Parti’yi devirmek adına CHP ile yol yürüyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun AK Parti karşıtı söylemleri ve eski genel başkan Mustafa Kamalak’ın “Vebalin büyüğü AK Parti’de” şeklindeki açıklamaları hafızalardaki yerini korurken CHP’ye yakın isimlerlerden Soner Yalçın, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete’ye saldırdı. Sözcü’de köşe tutan Oda TV’nin sahibi Yalçın, kaleme aldığı “Milli Gazete ezberini bozmuyor” başlıklı yazısında Milli Gazete’yi dünkü “Çin İslam Dünyasını Kuşatıyor.” manşeti nedeniyle hedef aldı. Yazısında, geçmiş yıllardır Erbakan Hoca’ya karşı sergiledikleri ahlaksız tavrı da itiraf eden Yalçın, Milli Gazete’nin Çin ile alakalı haberinde gazetenin meseleye tek boyutlu yaklaştığını öne sürerek, “Doğu Türkistan meselesine salt kültürel/inanç boyutuyla duygusal bakıyor. Konunun, ekonomi-politiği ile hiç ilgili değil. Konunun, çatışmalı rekabet stratejisiyle hiç ilgili değil. Konunun, psikolojik harp yöntemiyle hiç ilgili değil. Konunun, 69 ülkeyi etkileyecek Çin'in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle hiç ilgili değil. Dünya haritasını açıp bakmıyorlar; “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin şimdiye kadar belirginleşen ana güzergâhları nedir, görmüyorlar.” dedi. Milli Gazete’yi ön yargılı davranmakla suçlayan Yalçın, “Milli Gazete Çin ile ABD arasındaki büyük jeopolitik mücadeleyi analiz edemiyor, politik açıdan değerlendiremiyor. Ön yargıyla hareket ediyor, ezberini bozmuyor, kendini aldatmaya açık hale getiriyor. Dünkü manşeti gösteriyor ki, hemen her meseleyi salt kültür boyutuna indirgemekten bir türlü vazgeçemiyor.” İfadelerini kullandı.

En büyük kavga CHP kafası ve Milli Görüş arasında

Saadet Partisi cephesinden gelen “Vebalin en büyük AK Parti’de” söylemine rağmen Saadet Partisi’ne gazetesine yönelik en söylemlerin CHP tayfasından gelmesi dikkat çekiyor. Bazı Saadetlilerin esas kavga edilmesi tarafın AK Parti olması gerektiği şeklinde görüş bildirseler de en büyük kavganın CHP kafası ile Milli Görüş arasında yandığı görülüyor.