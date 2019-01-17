Ve yılın bombası! Avrupa devi Abdullah Avcı'yı resmen istedi Süper Lig'in ilk yarısını zirvede kapatan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'ya yurt dışından talip çıktı.

FIFA menajeri Doğan Ercan, Ukrayna kulübü Shaktar Donetsk'in ısrarla Abdullah Avcı'yı istediğini söyledi. "Abdullah hocaya ilettim" Doğan Ercan, "Shaktar'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'ya İngiltere'den teklif var. Onlar da Abdullah Avcı'yı düşünüyorlar. Bunu Abdullah hocaya ilettim. Şu anda düşünmediğini söyledi. Sadece takımına konsantre oldu. Ama sezon sonu olabilir. Shaktar ısrarcı. Sezon sonu mutlaka kendisiyle anlaşmak istiyor. Abdullan Avcı sezon sonu tekrar görüşülebileceğini söyledi" dedi. (Radyospor)

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