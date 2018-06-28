Ve üretileceği yer belirlendi

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında Konya’da kurulacak fabrika “ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi” olacak. Yaklaşık 300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makina ve teçhizat ile 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesiste ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretilecek.

ASELSAN’ın UKSS olarak ürettiği sistemlerin adı şöyle; Deniz sistemleri için; Stamp, Stamp-2, Stamp-G, Stamp-L, 25 mm Stop, 30 mm muhafız, Sarp, Sarp-L, Sarp-NSV, Sarp-Dual, Sarp-antitank, Nefer. ASELSAN’ın binden fazla UKSS’si kullanımda bulunuyor. Konya’daki tesiste üretim yapılınca ASELSAN’ın Macunköy tesislerinde UKSS üretimi sona erecek.

Edinilen bilgiye göre yeni tesisin yönetim kurulunda ASELSAN’dan üç, Konya Savunma Sanayii A.Ş. firmasından iki kişi yer alacak.