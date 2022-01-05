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Spor Ve Süper Lig'de Visca bombası patladı! İşte yeni takımı
Spor

Ve Süper Lig'de Visca bombası patladı! İşte yeni takımı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Bosnalı yıldız Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 15:26:00 -
Ve Süper Lig'de Visca bombası patladı! İşte yeni takımı

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı başladı. İlk olarak Kouassi'yi kadrosuna katan fırtına, büyük bir bomba daha patlattı ve Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

Bonservisi 4 milyon euro

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, artık Trabzonspor forması ile Süper Lig'de mücadele edecek.

Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Şampiyonluk haline bonus da ödenecek

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

Bu sezon takımını sırtladı

Türkiye'de Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi öncesinde bir numaralı hedef haline gelen Edin Visca bu sezona oldukça formda bir giriş yaptı. Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Edin Visca rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Edin Visca bu süreçte takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

Avcı'nın eski öğrencisi

Türkiye'ye geldiği dönemin ardından Medipol Başakşehir'de uzun süre Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak görev yapan Edin Visca yeniden eski hocasıyla bir araya gelecek. İkili, Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde de samimi görüntüler vermişti.

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