  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ve soruşturmaya dahil edildi! Teröristbaşı Gülen hakkında bir ilk

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Teröristbaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:29:00 -
Ve soruşturmaya dahil edildi! Teröristbaşı Gülen hakkında bir ilk

TRT Haber'in haberine göre; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'ndaki FETÖ'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı.

Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

enes

hayırdır. başka gündem kalmadım mı? yine fetö çıktı piyasıya.. millet tiksinir hale gelde artık. devlet gerekini yapsın ve sussun... millet fetö konusnuda yapacağını yaptı zaten. Türkiye'nin gündemi başka... virüs sonrası ekonomi ne olacak? euro dolar ne olacak? geçim ne olacak...? bunlara yonğunlaşın ve kalıcı çözüm arayın...aranmasına vesile olun.. bu gidiş iyi değil...virüs belası yaşamı kötü vurdu...
  • Yanıtla

serdar-1.

bu haini bulunduğu yerden ininden çıkartıp şimdiye kadar niye getiremediniz,hani siz hep güçlü ülkeyiz diyordunuz ne oldu?hikaye anlatmayın.biz onların papazını gönderdik,siz o papazı niye hala getiremediniz?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı