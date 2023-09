Ve Ramos şehre indi! Transfer tamam

Sezon sonu PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a birçok dev kulüp talip çıktı. Son zamanlarda ismi Galatasaray'la anılan İspanyol futbolcu, transferde ters köşe yapıp sürpriz bir kulüp ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu transfer görüşmeleri için söz konusu kulübün olduğu şehre gitti ve ilk açıklamasını yaptı. İşte Fanatik'teki haberin detayları...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Sergio Ramos'un transferinde en önemli şartlardan birini yerine getirdi ve yapılan teklifin ardından beklemeye geçti.

İspanyol yıldıza istediği teklifi yapan sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos'un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

Beşiktaş'tan Ramos için resmi açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Bu durumda Galatasaray transfer için ilk aday konumuna yerleşirken son anda rota değişti. Başarılı yıldız için altyapısından yetiştiği kulüp olan Sevilla devreye girdi. Aslan'ın son 6+2 milyon Euro'luk teklifini elinin tersiyle iten Sergio Ramos'un yıllık 2 milyon Euro'luk ücret karşılığında Sevilla'ya 'Evet' dediği iddia edildi.

2005'te Real Madrid'e 27 milyon Euro bedelle transfer olan deneyimli stoper böylece tam 18 yıl sonra yuvasına geri dönecek. Resmi anlaşmanın en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sevilla ile anlaşma sağlayan Ramos, resmi imzaları atmak için San Pablo Havalimanı'na iniş yaptı. Dünyaca ünlü futbolcu, ilk sözlerini orada bulunan basın mensuplarına söyledi.

Havaalanına inen Ramos'u basın mensupları karşıladı. İspanyol futbolcu, ilk açıklamalarında şu ifadeleri kullanıldı : "Buraya gelmek babama, dedeme ve Puerta'ya bir borçtu"