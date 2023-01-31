Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kaynaklar, sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi'nin tapusunu alacağını yazarken, resmi görüşmenin gerçekleşeceği tarihi de duyurdular.

Galatasaraylıların beklediği Mauro Icardi haberi İtalya'dan geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi'nin bonservisini alacağı müjdesini verirken, PSG ile görüşülecek tarihi de açıkladılar. Taraftarların adım adım takip ettiği transferde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Akşam'a göre; İtalyan basınından OK Calciomercato muhabiri Antonio Di Cello'nun haberine göre; Galatasaray'da üstün bir performans ortaya koyan Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımda kalacak. Inter'in eski kaptanı olmasına vurgu yapılan Icardi için Galatasaray'ın önümüzdeki hafta Paris Saint-Germain ile bonservis görüşmeleri için masaya oturacağı bilgisi paylaşıldı. Haberin detaylarında Arjantinli yıldızın performansından bahsedilirken, Icardi için birçok kulübün kapıda olduğuna yer verildi. Ancak yıldız ismin gönlünün Galatasaray'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı. Bu haber sonrası sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maç eksiği ve sakatlıklar sebebiyle bir süre formadan uzak kalmıştı. Özel hayatında da çalkantılı bir dönem geçiren ve eşiyle ayrılık sürecine giren yıldız futbolcu, forma giydiği maçlarda taraftarı kendisine hayran bırakmayı başardı. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde şov yapan Mauro Icardi, iki mücadelenin kazanılmasında da aslan payına sahipti. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta birbirinden güzel 2 gole imza atan Arjantinli süper yetenek, Fenerbahçe deplasmanında da 3-1'lik galibiyetin kilit isimlerinden biriydi. Mücadelenin son bölümünde oyuna giren 29 yaşındaki yıldız, kısa sürede bir asist ve bir müthiş golle kalitesini ortaya koydu. Sarı kırmızılı formayla 10 maça çıkan Icardi, 6 gol 5 asistlik bir istatistik elde etti.