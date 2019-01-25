0553 313 94 23

Ve Maduro dediğini yaptı, ABD geri adım attı! ABD'li diplomatlar 'seve seve' gidiyor

Venezuela'daki ABD'li diplomatların ülkeden ayrılmak üzere Caracas Havaliman'ına hareket ettikleri bildirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 19:57
Ve Maduro dediğini yaptı, ABD geri adım attı! ABD'li diplomatlar 'seve seve' gidiyor

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bazı ABD'li diplomatlar ve ailelerinin, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta havalimanına gitmek üzere konvoy halinde yola çıktıklarını söyledi.

Sosyal medyada da ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nden bir güvenlik görevlisinin, 10 aracın korunması için Venezuela polisinden eskort talebinde bulunduğu bir mektup paylaşıldı.

ABD ve yandaşları muhalefet liderini tanımıştı

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro 72 saat süre tanımıştı

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:20
  1. ABD'li diplomatlar
  2. Venezuela
  3. Caracas
  4. ABD'nin Caracas Büyükelçiliği
  5. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  6. Trump yönetimi
  7. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi
    1. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    2. Skrtel, Atabey Çiçek'ten özür diledi
    3. Karabük'te FETÖ/PDY davalarında karar
    4. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi: Bu..
    5. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    6. Bakan Akar'dan astsubaylara müjde: En..
    7. Türkiye ile Sırbistan arasında..
    8. Ve Maduro dediğini yaptı, ABD geri..
    9. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    10. "Transfer görüşmelerine son verdim"
    11. İsrail güçleri Batı Şeria'da 1..
    12. "Venezuela ABD'nin vekillerinden..
    13. Ayağını iş makinesi ezen muhtar kalp..
    14. BBP 130 belediye başkan adayını açıkladı
    15. Taksim metrosunda çıplak kadın ve..
    16. İzmir'de kuvvetli lodos
    17. Bahçeli kovmuştu! Usta son noktayı koydu
    18. "Letonya ve Türkiye: Unutulmuş..
    19. Moro referandumundan "evet" oyu çıktı
    20. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde