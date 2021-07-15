Ve itiraf geldi! 'HDP, PKK’nın çocuğudur' Kılıçdaroğlu ve Akşener’den cevap bekleniyor...

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HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Halk Tv canlı yayınında skandal bir itirafta bulundu.

Moderatör Ertük, HDP ile PKK ilişkisini gündeme getirdi

Program Moderatörü Fatih Ertürk, HDP'li Katırcıoğlu'na, "HDP'nin Türkiye'deki sol değerlere sahip çıkan bütüncül bir parti olduğu iddiasını zayıflatan tek şey, PKK terör örgütü ile HDP arasındaki ilişkiyi inkar etmek ve PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmemek. Bu sağın geleneksel söylemi ve iktidarın da en önemli suçlaması. Ellerinde tuttukları en önemli koz da bu." dedi.

'Bir baba ile oğlunun arasına mesafe koyabilir miniz?'

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ertürk'ün sözlerine tarihi bir itirafla cevap verdi. HDP'li Katırcıoğlu, "Bize 'terörle aranıza mesafe koyun' diyorlar. Fatih bey Allah aşkına, bir anne ile çocuğunu bir baba ile oğlunu ayırıp aralarına mesafe koyabilir misiniz? PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor. Bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar. Şu gerçeği kabul etmemiz etmemiz lazım. Bu insanlar niye dağa çıktılar?" ifadelerini kullandı.