Ve İmamoğlu balonu patladı! Bu defa, eşekten düşmüşe dönecek

Fuat Bol, 4 yılı aşkın bir süreden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başında olan Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir balon olduğunu belirtti. Bol, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu dört yılı aşkın bir süreden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başındadır.

Biz İstanbullular olarak İmamoğlu’nun elle tutulur, gözle görülür bir hizmetine şahit olmadık.

İşi gücü algıya dayalı reklam ve propaganda. Zaten kendisinin de İstanbul’a pek uğradığı söylenemez. Göreve geldiği günden beri, bir türlü işini sevip İstanbul’a, İstanbulluya hizmete bağlanamadı.

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İşin büyüklüğü altında ezildiğinden mi nedir, hep gözü dışarıda; başka görevlere nasıl talip olabilirimin derdinde. (…)”