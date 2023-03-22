Ve HDP, seçim kararını verdi! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdular
14 Mayıs seçimlerine giderken beklenen karar çıktı. Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını resmen açıkladı.
14 Mayıs seçimlerine giderken beklenen karar çıktı. Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını resmen açıkladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini de ilan etmiş oldu.
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