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Siyaset Ve HDP, seçim kararını verdi! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdular
Siyaset

Ve HDP, seçim kararını verdi! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdular

14 Mayıs seçimlerine giderken beklenen karar çıktı. Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 12:12:00 -
Ve HDP, seçim kararını verdi! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdular

14 Mayıs seçimlerine giderken beklenen karar çıktı. Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını resmen açıkladı.

 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini de ilan etmiş oldu. 

 
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Yorumlar

Savunan

Fatih Erbakan da ayrı aday olsun,yuh olsun...

Mehmet

Allah milletimizin, dinimizin, devletimizin düşmanlarını kahru perişan etsin. Allah ülkemize ordumuzun güç kuvvet versin.
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