Ve Fatih Terim geliyor...

Galatasaray ve Türk futbol tarihe geçen Fatih Terim'i anlatan belgesel yarın yayına giriyor. Netflix'te seyirciyle buluşacak olan 4 bölümlük belgeselin adı Grande Terim.

Galatasaray ve Türk Milli Takımı ile tarihi başıralara imza atan Fatih Terim yarın geliyor! Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim'in kariyerinden ve hayatının kilometre taşlarından çok özel bölümleri de içeren belgesel yarın Netflix'te seyirciyle buluşuyor.Grande Terim (Büyük Terim) adını taşıyan belgesele 4 bölümden oluşacak. İlk bölüm 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacak. Belgesel, futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede ve imparator Fatih Terim'e odaklanıyor. Terim, tarihe geçen mücadelesinin perde arkasına dair bilinmeyenleri ilk kez açıklayacak.

Netflix tarafından yapılan tanıtımlarda Terim kendisini "Kalabalıklar içinde bir yalnız" olarak tanımlıyor. Belgeselin tanıtımı İtalya'nın Milano şehrinde de yapıldı. Sokaklara asılan dev afişlerde "Terim buradaydı" yazıldı. Fatih Terim, Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA şampiyonu yaptıktan sonra, önce Fiorentina, ardından da Milan'ın başına geçmişti.

Fatih Terim, 1974-75 sezonunda Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Libero pozisyonunda oynayan Terim, 11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükseldi. Aktif futbol hayatında sarı kırmızılı takımla hiç şampiyonluk yaşayamayan Fatih Terim, bunun acısını teknik direktör olarak çıkardı adeta.

Milli Takım ile tarihi başarı

Futbolu bıraktıktan sonra 1987'de Ankaragücü'nde teknik diketrlük kariyerine başlayan Terim, 2 yıl sonra Göztepe'nin başına geçti. 1990'da U21 Milli Takımı'nın sorumlusu oldu ve bu takımla Akdeniz Oyunları şampiyonluğunu kazandı. Aynı zamanda yardımcılığını yaptığı A Milli Takım Teknik Direktörü Sepp Piontek'in ayrılmasıyla 1993'te koltuğa oturdu. Türkiye'yi 1996 yılında tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na taşıyan teknik direktör oldu.

Ve Fatih Terim tarihi başlıyor

1996-97 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olan Terim, üst üste 4 şampiyonluk yaşadıktan sonra, 2000 yılında da UEFA Kupası'nı kazanarak hem Galatasaray hem Türk futbol tarihine geçti. Galatasaray'dan sonra gittiği İtalya'da Fiorentina'yı kupada finale çıkarttı. Ama final öncesi takımdan ayrıldı. Ertesi sezon Milan'ın başına geçti. Burada sezonu tamamlayamadan Türkiye'ye geldi.



