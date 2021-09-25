Ve Cumhuriyet’ten beklenen haber geldi! Foyaları ortaya çıkınca o yalana sarıldılar

İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy’deki “Barınamıyoruz” eylemine katılan 127 kişiden 73’ünün İstanbul’da ikamet ettiği ve barınma sorunu olmadığı, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü, bir kişinin akademisyen olduğu, 4 öğrencinin KYK kaydının bulunduğu, 10 öğrencinin ise yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu veriler, provokasyon için hazırda bekleyen kitlenin algı operasyonunu gözler önüne serdi.

Ancak muhalifler de söz konusu ifşaattan rahatsız oldu. Kemalist Cumhuriyet, bakanlığı suçlayarak "fişleme" bahanesine sığındı.

Cumhuriyet paçavrası, bakanlığın öğrencileri "fişlediğini" savundu, gerçeklerin üstünü örtmeye çalıştı.