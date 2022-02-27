Ve Bielsa da gönderildi...

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da işler yolunda gitmiyor.

Leeds, resmi açıklamasında Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

Peki Marcelo Bielsa, Leeds United'da neler başardı? Marcelo Bielsa, Leeds United'ın başına 2018 yazında geçti. O döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan Leeds, Bielsa'nın ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi. Takım son maçta, Bielsa'nın rakip takımdan bilerek gol yemesi nedeniyle üst lige çıkamadı. Bielsa bilerek gol yedi, çünkü Leeds haksız bir gol atmıştı ve Bielsa bunu sindiremedi. Buna karşın, oyuncularına durma talimatı verdi ve rakip takım Leeds kalesine gelerek gol attı. Böylece Leeds üst lige çıkamadı.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi Arjantinli teknik adamla bitti.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds aynı performansı bu sezona yansıtamadı.