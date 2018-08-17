Ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

Üçüncü ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Nordsjaelland'ı 2-1 mağlup eden Partizan, rövanşı da 3-2 kazandı ve play-off turunda Kara Kartal'la eşleşti.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç, 23 Ağustos Perşembe günü Belgrad'da oynanacak. Vodafone Park'taki rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos'ta