Ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i elemesinin ardından play off turundaki rakibi Sırbistan ekibi Partizan oldu.17 Ağustos 2018 Cuma 01:16
Üçüncü ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Nordsjaelland'ı 2-1 mağlup eden Partizan, rövanşı da 3-2 kazandı ve play-off turunda Kara Kartal'la eşleşti.
Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç, 23 Ağustos Perşembe günü Belgrad'da oynanacak. Vodafone Park'taki rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos'ta
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