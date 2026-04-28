  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan’ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış! Gazze'de insanı çıldırtan görüntü! Vatandaşlara kurbanlık uyarısı! 28 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Nisan 2021: Dr. Suat Arusan’ın vefatı (Doğal Hayat Kliniği Kurucu Hekimi) ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar Almanya Başbakanı Merz sert çıktı! ABD'ye peş peşe mesajlar İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
Bakan Göktaş'tan nüfus uyarısı! 'Çocuk sayısı 900 bin azalabilir!'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek mevcut eğilimin sürmesi halinde önümüzdeki 5 yıl içinde ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalabileceğini açıkladı.

AA Editör Masası’nda konuşan Göktaş, TÜİK verilerine işaret ederek demografik yapıda önemli bir kırılma yaşandığını belirtti. Türkiye’nin hâlâ genç bir nüfusa sahip olduğunu ancak yaşlanma eğiliminin başladığını vurgulayan Bakan, “fırsat penceresini kapatmamak için hızlı tedbirler alıyoruz” dedi.

 

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesinin 6 ay içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre 15 yaş altı kullanıcılar için yaş doğrulama sistemi getirilecek

Büyük sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması istenecek.

 

Aldatıcı reklamlar yasaklanacak

Oyun platformları da düzenleme kapsamına alınacak.

Yaş doğrulama sisteminin e-Devlet üzerinden yapılması planlanıyor.

Düzenlemenin yasaklayıcı değil koruyucu bir yaklaşım taşıdığını belirten Göktaş, çocukların algoritmaların ve dijital platformların etkisine karşı korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bakanlık, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik ihlallerde 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını da açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakikat

Tır şoförlüğü daha mühim

misafir

azabilir demek bakana yakışmıyor. azalıyor. okullarda sınıflar boş kalacak. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23