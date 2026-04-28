Bakan Göktaş’tan nüfus uyarısı! 'Çocuk sayısı 900 bin azalabilir!'

Bakan Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek mevcut eğilimin sürmesi halinde önümüzdeki 5 yıl içinde ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalabileceğini açıkladı.

AA Editör Masası’nda konuşan Göktaş, TÜİK verilerine işaret ederek demografik yapıda önemli bir kırılma yaşandığını belirtti. Türkiye’nin hâlâ genç bir nüfusa sahip olduğunu ancak yaşlanma eğiliminin başladığını vurgulayan Bakan, “fırsat penceresini kapatmamak için hızlı tedbirler alıyoruz” dedi.

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesinin 6 ay içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre 15 yaş altı kullanıcılar için yaş doğrulama sistemi getirilecek

Büyük sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması istenecek.

Aldatıcı reklamlar yasaklanacak

Oyun platformları da düzenleme kapsamına alınacak.

Yaş doğrulama sisteminin e-Devlet üzerinden yapılması planlanıyor.

Düzenlemenin yasaklayıcı değil koruyucu bir yaklaşım taşıdığını belirten Göktaş, çocukların algoritmaların ve dijital platformların etkisine karşı korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bakanlık, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik ihlallerde 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını da açıkladı.