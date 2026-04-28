Milyonların beklediği YDS sonuçları açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yabancı dil tazminatı ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-YDS/1 sonuçlarını resmen ilan etti. 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilen zorlu maratonun ardından değerlendirme süreçlerini büyük bir titizlikle tamamlayan kurum, sonuçların dijital platformlara yüklendiğini duyurdu. Adaylar artık ter döktükleri sınavın meyvelerini e-Devlet ve ÖSYM sistemi üzerinden görebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.