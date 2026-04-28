Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem! Okul müdürünü bıçaklayan çocuk milletvekilinin oğlu çıktı! Tarihi imza: Türkiye'den Hürjet alacaklar Unutulunca tekrar geri dönebilir! Mine Kırıkkanat’ı istemeye istemeye kovdular Son Dakika: Fenerbahçe seçime gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor Bakan Göktaş’tan nüfus uyarısı! 'Çocuk sayısı 900 bin azalabilir!' CHP’yi aratmıyorlar: DEM'li belediyeden adrese teslim ihale Dosya Cenevre’ye taşındı! Ramazan Hoca’nın hukuk mücadelesi Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda
Fenerbahçe'de Tedesco'ya veda: Futbolculardan duygusal mesajlar

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası takım içinden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Sarı lacivertli futbolcular, sosyal medya üzerinden veda mesajları yayımladı. Paylaşımlar, kısa sürede taraftarların da gündemine oturdu.

Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmesinin ardından oyuncular peş peşe açıklamalarda bulundu. Marco Asensio, “Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullanırken, Milan Škriniar ise “Her şey için minnettarım hocam” sözleriyle veda etti.

Fenerbahçe'nin ayrılığı duyurduğu teknik direktör Domenico Tedesco için sarı lacivertli futbolcular veda mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası Marco Asensio'dan İtalyan hocayla ilgili paylaşım geldi.

Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine her şeyin en iyisini diliyorum."

Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir insansınız."

Kerem Aktürkoğlu: "Yolunuz açık olsun. Her şey için teşekkürler hocam."

Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi!
Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi!

Spor

Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi!

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket!
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket!

Spor

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket!

Son Dakika: Fenerbahçe seçime gidiyor
Son Dakika: Fenerbahçe seçime gidiyor

Spor

Son Dakika: Fenerbahçe seçime gidiyor

Zeki Murat Göle ile ilk antrenman! Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor
Zeki Murat Göle ile ilk antrenman! Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor

Spor

Zeki Murat Göle ile ilk antrenman! Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor

 

