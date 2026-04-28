Kur'an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan'ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış! Gazze'de insanı çıldırtan görüntü! Vatandaşlara kurbanlık uyarısı! 28 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Nisan 2021: Dr. Suat Arusan'ın vefatı (Doğal Hayat Kliniği Kurucu Hekimi) ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar Almanya Başbakanı Merz sert çıktı! ABD'ye peş peşe mesajlar İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda
Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda

Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor. Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşlerine başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu hattın belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. 

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.

Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Samsun şahlanıyor! Karadeniz'in incisi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak: Hızlı tren ve yeni havalimanı müjdesi geldi

Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı

علو

Bir gün bizi) de unutma ha olurmu doğu ya doğru mademki sığmıyor bize doğru boşluk tuşu var Allah'a emanet olalım cumlemiz,( tüm müminler) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونوا في أمن الله ومرضاه.
