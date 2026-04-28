  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada nadir görülen kuş Adıyaman'da görüntülendi
Yaşam

Dünyada nadir görülen kuş Adıyaman’da görüntülendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyada nadir görülen kuş Adıyaman’da görüntülendi

Adıyaman’daki bir doğa gözlemleri sırasında, renkli tüyleri ve göçmen kimliğiyle bilinen ve dünyada da ender görülen gökkuzgun kuşu kayıt altına alındı.

Adıyaman kırsalında doğa çekimleri gerçekleştiren fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül, nadir görülen türlerden biri olan gökkuzgunu (Coracias garrulus) görüntülemeyi başardı. Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarıyla karakteristik bir görünüme sahip olan kuş, doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

KRİTİK GÖREVİ VAR

Göçmen kuşlar sınıfında yer alan gökkuzgun, Türkiye’de genellikle yaz mevsiminde görülüyor. Habitat olarak açık alanları, tarım arazilerini ve seyrek ağaçlık bölgeleri tercih eden bu tür, beslenme zincirindeki rolüyle de önem taşıyor. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenen gökkuzgunun, tarım zararlılarıyla mücadelede ve doğal dengenin korunmasında kritik bir işlev gördüğü biliniyor.

Yaz aylarını Türkiye’de geçiren ve üreme dönemlerini burada tamamlayan gökkuzgunlar, kış mevsimine doğru daha sıcak bölgelere göç ediyor. Adıyaman’ın zengin ekosistemi, bu türün konaklaması ve beslenmesi için uygun şartlar sunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23