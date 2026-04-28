Dünyada nadir görülen kuş Adıyaman’da görüntülendi

Adıyaman kırsalında doğa çekimleri gerçekleştiren fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül, nadir görülen türlerden biri olan gökkuzgunu (Coracias garrulus) görüntülemeyi başardı. Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarıyla karakteristik bir görünüme sahip olan kuş, doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

KRİTİK GÖREVİ VAR

Göçmen kuşlar sınıfında yer alan gökkuzgun, Türkiye’de genellikle yaz mevsiminde görülüyor. Habitat olarak açık alanları, tarım arazilerini ve seyrek ağaçlık bölgeleri tercih eden bu tür, beslenme zincirindeki rolüyle de önem taşıyor. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenen gökkuzgunun, tarım zararlılarıyla mücadelede ve doğal dengenin korunmasında kritik bir işlev gördüğü biliniyor.

Yaz aylarını Türkiye’de geçiren ve üreme dönemlerini burada tamamlayan gökkuzgunlar, kış mevsimine doğru daha sıcak bölgelere göç ediyor. Adıyaman’ın zengin ekosistemi, bu türün konaklaması ve beslenmesi için uygun şartlar sunuyor.