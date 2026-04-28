Gündem Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!
Gündem

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP'den başkasına oy vermem!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir’de Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile bir sanayi ustası arasında geçen mizahi konuşma sosyal medyada gündem oldu. “Cumhurbaşkanın selamını getirdim” diyerek bir oto tamirhanesine giren Uzun, sanayi ustasının “Reise canımı veririm ama belediyede CHP’den başkasına oy vermem” sözüyle önce şok oluyor ardından nedenini duyunca kahkahalara boğuluyor.

Bir içerik üreticisinin İzmir’in Karabağlar ilçesinin Ak Parti ilçe başkanı Hüseyin Uzun ile mizahi videosu sosyal medya platformlarında gündem oldu.

CHP belediyeciliğini mizahi bir dille anlatan video, Hüseyin Uzun’un sanayideki bir oto tamirhanesine girerek “Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim” sözüyle başlıyor. Uzun ve yanındaki hanımefendi, aracın altında tamirle uğraşan ustanın Cumhurbaşkanın selamını duyunca hızla kendilerine doğru gelerek “Hoş geldiniz! Reisime canım feda ancak belediyede CHP’den başkasına oy vermem” sözüyle bir anlığına üzülüyor. Ancak ustanın nedenini anlatmasıyla kahkahalara boğuluyorlar.

PARAYA PARA DEMİYORUM BUNLAR SAYESİNDE

Usta neden hep CHP’ye oy verdiğini ise şöyle anlatıyor: Başkanım size nasıl oy vereyim? Siz gelirseniz şimdi tüm yolları çiçek gibi yaparsınız! Ben alt takım ustasıyım. Paraya para demiyorum bunlar sayesinde."

Videoya yapılan yorumlarda paylaşımın mizahi olmasına rağmen anlatılmak istenen her şeyin doğru olduğunun altı çizilerek “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” ifadeleri öne çıktı.

usta bence yanlıs konusma

reis dersin olay biter ama yoalrı felan dersen müsterin azalır<<esnafın partisi olmaz ekmeği olur oyuun varsa atar gidersin ama görüş bildirmenyanlıs bence ?? acaba belediye görevlileri bu yazıyı okuyunca ne olur sizce

Ziya

Kardeş doğruyu söylemiş başka lafa gerek varmi
