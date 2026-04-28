Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

Bir içerik üreticisinin İzmir’in Karabağlar ilçesinin Ak Parti ilçe başkanı Hüseyin Uzun ile mizahi videosu sosyal medya platformlarında gündem oldu.

CHP belediyeciliğini mizahi bir dille anlatan video, Hüseyin Uzun’un sanayideki bir oto tamirhanesine girerek “Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim” sözüyle başlıyor. Uzun ve yanındaki hanımefendi, aracın altında tamirle uğraşan ustanın Cumhurbaşkanın selamını duyunca hızla kendilerine doğru gelerek “Hoş geldiniz! Reisime canım feda ancak belediyede CHP’den başkasına oy vermem” sözüyle bir anlığına üzülüyor. Ancak ustanın nedenini anlatmasıyla kahkahalara boğuluyorlar.

PARAYA PARA DEMİYORUM BUNLAR SAYESİNDE

Usta neden hep CHP’ye oy verdiğini ise şöyle anlatıyor: Başkanım size nasıl oy vereyim? Siz gelirseniz şimdi tüm yolları çiçek gibi yaparsınız! Ben alt takım ustasıyım. Paraya para demiyorum bunlar sayesinde."

Videoya yapılan yorumlarda paylaşımın mizahi olmasına rağmen anlatılmak istenen her şeyin doğru olduğunun altı çizilerek “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” ifadeleri öne çıktı.