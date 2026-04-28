Tarihi imza: Türkiye'den Hürjet alacaklar
Türkiye'nin milli jet eğitim uçağının ihracatına ilişkin İspanya'da imza töreni düzenlendi. İspanya böylelikle Hürjet'i resmen tedarik etmiş oldu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.
Türk savunma sanayisi, havacılık alanında dev bir ihracat başarısına daha imza attı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesine yönelik resmi süreç, Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.
Törene TUSAŞ yetkilileri, İspanya savunma tedarik makamları ve Airbus temsilcileri katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa semalarındaki yerini alacak.
Avrupa pazarında kritik eşik resmen aşıldı
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı, Türk havacılık platformlarının yüksek teknoloji segmentinde bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk büyük çaplı jet uçağı satışı olması bakımından stratejik önem taşıyor. Söz konusu iş birliğinin, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma sanayii ortaklığını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.
Modern jet eğitiminin yeni aktörü: HÜRJET
Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik süitlere sahip olan HÜRJET, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçakları için kritik bir "jet tekamül eğitim" uçağı olarak tasarlandı. İspanya’nın mevcut eğitim uçağı filosunu yenileme projesinde öne çıkan HÜRJET, çok amaçlı yapısıyla sadece eğitim değil, hafif taarruz ve akrobasi gösteri görevlerini de icra edebiliyor.
TUSAŞ’ın bu başarısının, HÜRJET’in dünya pazarındaki diğer potansiyel müşterileri için de referans teşkil edeceği ve ihracat potansiyelini artıracağı değerlendiriliyor.
Teknoloji-Bilişim
Türkiye'ye ambargo ters tepti! ABD bunu beklemiyordu: KAAN, HÜRJET, GÖKBEY onunla uçmaya başladı
Teknoloji-Bilişim
Hürjet'ten sonra ses getiren bir imza daha: Türkiye 'yüzen karargah' TCG Anadolu için o ülkeyle anlaştı
Teknoloji-Bilişim
Türkiye'ye S-400'lerden sonra bir ikiyüzlülük daha: Hürjet için yokuş sürülen motorlar o ülkeye verilecek
Teknoloji-Bilişim
Gizli e-posta sızdırıldı: Türkiye'den 30 tane Hürjet alan ülkeyi NATO'dan atacaklar
Teknoloji-Bilişim
ABD uçaklarını bıraktılar, Hürjet alacaklar! 'Bu yetmez' deyip Türkiye ile 16 milyon avroluk yeni anlaşma yaptılar