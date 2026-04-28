Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda yıl sonunda asgari ücrete, enflasyon farkına ek olarak yüzde 20 seviyelerinde seyyanen zam planlandığı iddia edildi.

HAZİRAN PLANINI İRAN SAVAŞI ETKİLEDİ

Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yandan yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikalarını başlatırken, bir yandan da emekli ve asgari ücretlinin maaşlarına uygulanan 'refah payı' düzenlemesini askıya almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere toplumun sesine kulak vererek Haziran ayında seyyanen zam planlandığı ancak İran savaşı nedeniyle ekonomide değişen dengelerin zam senaryolarının yıl sonuna ertelenmesine yol açtığı iddia edildi.