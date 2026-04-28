Dosya Cenevre’ye taşındı! Ramazan Hoca’nın hukuk mücadelesi

Avuşmak, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Cenevre Ofisi’ne başvuruda bulundu. İfade ve Kanaat Özgürlüğünün Teşviki ve Korunması Özel Raportörlüğü başvuruyu kabul etti. Avuşmak’ın avukatı Emre Tekmen, müracaat evrakının kayda geçirildiğini belirterek, şunları söyledi: “Başta Ramazan Avuşmak Hocamızın maruz kaldığı mağduriyet olmak üzere diğer 5816 dosyalarındaki ihlalleri ve hukuksuzlukları uluslararası mercilere taşımış bulunuyoruz. Adalet arayışımız ve hukuki mücadelemiz uluslararası boyutta da kararlılıkla devam edecektir.”