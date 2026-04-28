Kur'an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan'ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış! Gazze'de insanı çıldırtan görüntü! Vatandaşlara kurbanlık uyarısı! 28 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Nisan 2021: Dr. Suat Arusan'ın vefatı (Doğal Hayat Kliniği Kurucu Hekimi) ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar Almanya Başbakanı Merz sert çıktı! ABD'ye peş peşe mesajlar İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
Gündem

Dosya Cenevre’ye taşındı! Ramazan Hoca’nın hukuk mücadelesi

‘Atatürk’e hakaret’ iftirasıyla yargılandığı davadan beraat eden felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak, hukuk mücadelesini bir adım ileriye taşıdı.

HABER MERKEZİ

Avuşmak, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Cenevre Ofisi’ne başvuruda bulundu. İfade ve Kanaat Özgürlüğünün Teşviki ve Korunması Özel Raportörlüğü başvuruyu kabul etti. Avuşmak’ın avukatı Emre Tekmen, müracaat evrakının kayda geçirildiğini belirterek, şunları söyledi: “Başta Ramazan Avuşmak Hocamızın maruz kaldığı mağduriyet olmak üzere diğer 5816 dosyalarındaki ihlalleri ve hukuksuzlukları uluslararası mercilere taşımış bulunuyoruz. Adalet arayışımız ve hukuki mücadelemiz uluslararası boyutta da kararlılıkla devam edecektir.”

Adem Günay

Hükümete ve cumhur başkanına sesleniyorum kaldırın artık şu anti demogratik 5816 nolu kanunu

Benim çoçuğuma bir şahıs peygamber gibi sevdirilemez.herkes ülkesini sevmek ve korumak zorunda herkesi başkasını sevmek zorunda değil.
