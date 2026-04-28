CHP’yi aratmıyorlar: DEM'li belediyeden adrese teslim ihale

Dem Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.’nin 37,4 milyon TL’lik ihalesinde milyonlarca liralık farka rağmen en yüksek teklifin seçilmesi, kamu kaynaklarının kullanımı ve ihale kriterleri konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği yazlık iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım ihalesi, sonuçlarıyla tartışmaların odağına yerleşti. Yaklaşık maliyeti 37 milyon 416 bin 957 TL olarak açıklanan ihalede ortaya çıkan tablo, kamuoyunda “tercih mi, zorunluluk mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

DÜŞÜK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEDİLER BİLE...

İhaleye katılan firmaların 22 milyon 475 bin TL ve 23 milyon 970 bin TL gibi çok daha düşük teklifler sunulmasına da, buna rağmen bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldı. Sürecin sonunda ise 35 milyon 379 bin TL’lik en yüksek teklifin kabul edilmesi dikkat çekti.

Aradaki yaklaşık 13 milyon TL’lik fark, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından eleştirilere neden olurken, Diyarbakır’daki firmalarda arasında rekabetin devre dışı bırakıldığı yönünde tepkileri artırdı. İhaleyi kazanan firmanın faaliyet alanı, faaliyet konusu ile ihalenin alakasız olduğu yönünde iddialar öne sürülürken, hak hukuk adalet ve liyakat ile şeffaflık ilkelerinin ne derece uygulandığı sorusu ise yanıt bekliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uzmanlar, kamu ihalelerinde düşük tekliflerin “aşırı düşük” kapsamında elenebileceğini ancak bunun açık ve somut gerekçelerle kamuoyuna izah edilmesi gerektiğini vurguladılar. Mevcut durumda ise ihale sürecine ilişkin detaylı bir açıklamanın yapılmamış olması, tartışmaları daha da derinleştiriyor.

Gözler şimdi belediye yetkililerine çevrilmiş durumda. Kamuoyu, milyonlarca liralık farkın nasıl oluştuğunu ve en yüksek teklifin hangi kriterlerle tercih edildiğini öğrenmek istiyor. Şeffaflık ve adalet çağrıları giderek yükselirken, söz konusu ihalenin detaylarının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu.