Trafikte hız yapan domuz yaya geçidinden geçen yayaya çarptı
Batman’da akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz trafiği altüst etti. Trafikte hızla koşan domuz önce yaya geçidinden geçen bir vatandaşa çarptı ardından merkezdeki trafiği kilitledi.
Doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, Batman şehir merkezine indi. Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı’na kadar gelen domuz, kalabalıktan ürkerek çıktığı trafikte hızla koşarken yaya geçidinden geçen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu.
Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.