Üst düzey CHP'li isimden şok açıklama! 'Partililerden özür diliyorum! Yanlış yaptık!'

CHP’nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Biz bu partiyi koruyamadık. Ben bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum. Teslim olduk, yanlış yaptık' ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Bakanı ve CHP’nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, tv100'de katıldığı programda CHP hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PARTİYİ KURŞUN ATMADAN TESLİM ETTİK"

Mehmet Sevigen, “Bu parti bize emanet edildi. Biz bu partiyi koruyamadık. Ben bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum eski Genel Sekreter olarak yanlış yaptık. Direnmedik, kurşun atmadan teslim olduk.” ifadelerini kullandı.

"PARTİ LİYAKATSİZ İNSANLARIN ELİNE KALDI"

Sözlerini sürdüren Sevigen, “Deniz Baykal bize “Susun, susun, susun.” dedi. Sustuk, bu hale geldik. Parti liyakatsiz insanların elinde kaldı.” diye konuştu.