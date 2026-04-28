Unutulunca tekrar geri dönebilir! Mine Kırıkkanat’ı istemeye istemeye kovdular

Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kılıç artığı” ifadesini kullanmasının ardından gelen tepkiler üzerine köşesine ara verdiğini açıkladı.

Gelen sert eleştirilerin ardından gelen bu veda, medya kulislerinde "kibarca kovuldu" diye yorumlandı.

Kılıçdaroğlu’nun "Andımız" konusundaki tutumunu eleştirirken kullandığı, Alevi toplumunda infiale neden olan tarihsel ifade nedeniyle özür dileyen Kırıkkanat, son yazısında birkaç partizan okuruna veda etti.

Geçmişte Türkiye için kullandığı "İslamistan" gibi provokatif tanımlamalarıyla da bilinen yazarın, gazete yönetimi tarafından doğrudan ilişiğinin kesilmemesi, "zarif bir kovulma" süreci olarak değerlendirildi.