Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu!

Karadeniz'in huzur dolu atmosferi, Amasra'da sahnelenen tuhaf bir "silüet ayini" ile sarsıldı. Akıl ve mantıkla bağını koparmış, ideolojik saplantılarıyla zihnini prangalamış bir güruhun, dağdaki doğal kaya oluşumlarını ulu orta "Atatürk silüeti" diyerek kutsallaştırmaya çalışması "pes" dedirtti. Hiçbir benzerliği olmayan kayalardan ideoloji üretmeye kalkan bu kitlenin, birbirlerini kandırırken içine düştükleri komik durum çevredekiler tarafından hayretle izlendi.

Milletin değerlerine yabancılaşan, çağdaşlık maskesi altında batılın en sığ sularında yüzen bu azgın azınlık, tabiatın doğal kıvrımlarından medet umar hale geldi. Hiçbir somut benzerliği olmamasına rağmen, dağa karşı geçip "bak tıpkı o" diyerek birbirlerini ikna etmeye çalışanların bu hali, adeta bir zihin tutulmasının belgesi oldu. Kendi hayal dünyalarında yarattıkları benzemeyen silüetlere huşu içinde bakanların bu trajikomik manzarası, Karadeniz kıyılarında yankılanan bir cehalet örneği olarak kayıtlara geçti.