Damarları açıyor, kanı temizliyor: İşte dünyanın en güçlü antioksidanı!

Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan. Belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.