Damarları açıyor, kanı temizliyor: İşte dünyanın en güçlü antioksidanı!
Halk arasında “ziziphus” veya “jujube” olarak da bilinen Hünnap, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla öne çıkar. İşte hünnap meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler:
Halk arasında “ziziphus” veya “jujube” olarak da bilinen Hünnap, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla öne çıkar. İşte hünnap meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler:
Hünnap, çok eski zamanlardan beri geleneksel tıpta kullanılmaktadır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla pek çok sağlık faydası sunar.
HÜNNAP MEYVESİ ŞİFALARI Bağışıklık Sistemi Güçlendirir: Hünnap, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
Sindirim Sistemi Sağlığını Destekler: Hünnap, lif açısından zengin olup sindirim sistemine yardımcı olur. Düzenli tüketimi, kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. Uyku Düzenini İyileştirir: Hünnap, uyku düzenini iyileştiren doğal özelliklere sahiptir. Geleneksel tıpta, sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi nedeniyle, uykusuzluk sorununa karşı kullanılır.Dünya kamuoyunda süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında bir eczane niteliği taşıyor. Yüksek C vitamini oranıyla Vücuttaki pis kanı temizleyen dünyanın en güçlü antioksidanı hünnap, modern bilim tarafından da süper gıda kategorisinde tescillenmiş durumda.
Dünyanın en güçlü süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında kullanılıyor. modern bilim tarafından da süper gıda kategorisinde tescillenmiş durumda. Vücuttaki pis kanı temizleyen hünnap bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Kabızlık sorununu yüzde 30 hafifletiyor. Süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında kullanılan doğal bir eczane niteliği taşıyor. Yüksek C vitamini oranıyla bağışıklığı çelik gibi yapan bu besin Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde. Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Hünnap, içeriğindeki fenolik bileşikler ve flavonoidler sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşan en etkili meyvelerin başında geliyor. Özellikle taze tüketildiği zaman hücre yenilenmesini hızlandırarak hem iç organların sağlığını koruyor hem de cildin daha parlak görünmesini sağlıyor. Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor. Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan. Belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.
