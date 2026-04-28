  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Soğuk ve yağışlı hava kapıya dayandı: Bahar havasına kısa veda!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soğuk ve yağışlı hava kapıya dayandı: Bahar havasına kısa veda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kuzey kesimlerden gelen soğuk havayla birlikte yeni bir yağışlı havanın etkisine girildiğini ifade eden Macit, "Ülke genelinde soğuk hava ve yağışlar etkili olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Macit, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

"Yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz"

Ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin bilgiler veren Macit, yaptıkları son değerlendirmelere göre çarşamba ve perşembe günü yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Cuma gününden itibaren yağışların etkisini göstermesini beklediklerini belirten Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak, cuma günü, kuzey kesimlerden soğuk havayla birlikte, yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü, tüm yurtta aralıklarla beklediğimiz yağışların, yağmur ve sağanak şeklinde, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı da cuma günü, kuzey ve batı kesimlerden başlayarak, hissedilir derecede azalarak, yurt genelinde hafta sonunda ve pazartesi, salı günü mevsim normallerinin altına ineceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yağışların ve soğuk havanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum. Bir de, Doğu Anadolu'nun doğusunda yükseklerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz."

"Ankara'da da hava sıcaklığı 19 derecelerden 10 derecenin altına düşecek"

Üç büyükşehir için beklenen hava tahminlerine değinen Macit, "İstanbul'da cuma gününden itibaren aralıklı sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 17-18 derece ama hafta sonunda bu sıcaklıkların 12-13 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Ankara'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren yağışın başlamasını, hafta sonu ve pazartesi günü de yağışın devam etmesini bekliyoruz. Ankara'da da hava sıcaklığının 18-19 derecelerden 10 derecenin altına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. İzmir'de de yağışlar var. Cuma gününden itibaren başlıyor sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. İzmir'de de hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Macit, vatandaşları gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde oluşabilecek dolu yağışına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Yerel

Gündem

Dünya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23