  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi’den net mesaj: Suça giden yollar tek tek kapatılacak CHP’de “kılıç artığı” kavgası büyüyor 8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var Türkiye’nin en iyi okullarından Galatasaray Lisesi’nde çalınan teneffüs zili olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamadı Türkler New York’ta toplanıp protesto etti! Üst düzey CHP'li isimden şok açıklama! 'Partililerden özür diliyorum! Yanlış yaptık!' O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca! Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan’ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış!
Okul müdürünü bıçaklayan çocuk milletvekilinin oğlu çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okul müdürünü bıçaklayan çocuk milletvekilinin oğlu çıktı!

Kolombiya’nın başkentinde eğitim camiasını ve siyaseti sarsan korkunç bir olay meydana geldi. Bogota’nın kuzeyindeki prestijli bir özel okulda, 16 yaşındaki bir öğrencinin okul müdürüne yönelik gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı, failin kimliğinin ortaya çıkmasıyla bir devlet krizine dönüştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre olay, Salı günü öğle saatlerinde Colegio San Juan de la Sierra okulunda gerçekleşti. Disiplin suçları nedeniyle okuldan uzaklaştırılması gündemde olan 11. sınıf öğrencisi A.M.P., odasına girdiği okul müdürü Ricardo Gomez ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran genç, müdür Gomez’i göğüs ve karın bölgesinden yaraladı.

Müdür Gomez, okul personeli tarafından kanlar içinde bulunarak acilen Clinica Santa Fe hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, Gomez’in durumunun kritik ancak stabil olduğunu bildirdi.

 

Siyasi Bağlantı Şoku

Saldırgan öğrenci, okulun güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Yapılan ilk incelemeler ve kimlik tespiti sonucunda, saldırganın Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi ve iktidar koalisyonunun etkili isimlerinden Milletvekili Gustavo Moreno Paz’ın oğlu olduğu belirlendi.

Haberin yayılmasıyla birlikte Kolombiya kamuoyunda infial oluşurken, milletvekilinin oğlunun daha önce de okulda benzer saldırgan tavırlar sergilediği ancak siyasi nüfuz nedeniyle bu olayların örtbas edildiği iddia edildi.

 

Tepkiler Gecikmedi

Olayın ardından bir açıklama yapan Eğitim Bakanı, "Eğitim kurumlarımız şiddetin değil, huzurun yuvası olmalıdır. Failin kimliği ya da ailesinin mevkisi adaletin işleyişini değiştirmeyecektir," dedi.

Milletvekili Moreno Paz ise sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaparak; "Bir baba olarak derin bir üzüntü ve utanç içindeyim. Mağdur müdürümüz ve ailesinden özür diliyorum. Adaletin karşısında hiçbir imtiyaz talebimiz olmayacaktır," ifadelerini kullandı.

 

Soruşturma Sürüyor

Kolombiya Savcılığı, olayı "adam öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle özel bir rehabilitasyon merkezinde tutulan A.M.P.’nin yargılanma süreci, ülkedeki "nüfuzlu aileler ve cezasızlık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi
İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi

Gündem

İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! "Hatırlı" aileye yargı yolu göründü!
Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Bayram Ali Öztürk, Hızır Ali Hoca cinayetleri ve Başbağlar katliamı dosyaları yeniden açılsın
Bayram Ali Öztürk, Hızır Ali Hoca cinayetleri ve Başbağlar katliamı dosyaları yeniden açılsın

Gündem

Bayram Ali Öztürk, Hızır Ali Hoca cinayetleri ve Başbağlar katliamı dosyaları yeniden açılsın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23