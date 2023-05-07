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Spor Ve Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Spor

Ve Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Yeniakit Publisher
2023-05-07 19:14:00 -
Ve Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'deki başarıları ile hafızalarda iz bırakan Aykut Kocaman'da kritik Başakşehir süreci! Fenerbahçe'nin efsanesi olan Aykut Kocaman, an itibarıyla Başakşehir için en önemli hamlelerden biri!

 

Fenerbahçe'deki başarıları ile hafızalarda iz bırakan Aykut Kocaman'da kritik Başakşehir süreci! Fenerbahçe'nin efsanesi olan Aykut Kocaman, an itibarıyla Başakşehir için en önemli hamlelerden biri! Ayrıca Emre Belözoğlu'nun Hull City ihtimali de İstanbul ekibindeki tüm planları değiştirdi. Akşam'a göre;

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Aykut Kocaman için Başakşehir ile ilgili kritik bir süreç söz konusu! Emre Belözoğlu'nun, Hull City ihtimalinin duyurulması ile birlikte İstanbul ekibinde de planlar değişiyor.

Kariyerinde hem Fenerbahçe'yi hem de Başakşehir'i çalıştırmış olan Aykut Kocaman, yeniden İstanbul planlarında!

Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu için İngiltere ihtimalinin gündeme gelmesi, Başakşehir adına da yeni bir yapılanmanın kapısını açacak ve bu doğrultudaki en güçlü aday da deneyimli teknik adam Aykut Kocaman olacak.
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Bu sezon birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, "Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım." diyerek teklifleri geri çevirmişti. Başakşehir sonrası yaklaşık 1,5 yıldır boşta olan Kocaman, an itibarıyla Süper Lig'e dönüş hazırlığında.

Yeni bir proje için ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı.

Kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan Aykut Kocaman, bunların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Konyaspor'la kazandı.

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