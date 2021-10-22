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Dünya Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı
Dünya

Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında, hükümetler ekonomik darboğaza girdi. Dünya basınına her şeyi iyi gösteren Avrupa basınının haberleri bu gelişme ile patladı. Almanya hükümeti pandemi sürecindeki yardım paralarını geri istemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:00:00 - 2021-10-22 09:27:01
Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı

Almanya'da yaşayan Türk iş insanı, hükümetin şirketine yaptığı 9 bin euroluk korona desteğini geri istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında, hükümetler ekonomik darboğaza giren işletmeler için çeşitli yardım paketleri devreye soktu.

Salgının pik yaptığı dönemlerde tam kapanmaya giden iş yerlerini ayakta tutmayı amaçlayan bu yardımların tutarı, gerek üklemizde gerekse Avrupa ülkelerinde zaman zaman eleştirilere neden oldu.

Almanya'da, kapanma dönemlerini geride bıraktığımız günlerde, bu tartışmaları da gölgede bırakacak bir gelişme yaşandı.

Korona desteğini geri istediler

Destek paketiyle işletmelere verilen yardım paraları geri istendi.

Nordrhein-Westfalen eyaletinde yaşayan bir Türk iş insanı, sosyal medyada konu hakkında bir paylaşım yaparak duruma isyan etti.

Devlet kurumlarından kendilerine iletilen geri alma bildirisinin ekran görüntüsünü paylaşan gurbetçi iş insanı, "Avrupa'da her şey şahane! Korona destek paketi için 6 milyon cirosu olan şirketimize ödenen 9 bin euro geri isteniyor. Herkese bu geri ödeme soruşturulması başlatıldı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Arif

Alsınlar zaten. Bütün Almancılar buralardan arazi kapattı o paralarla. Bize verilmeyen yardım, niye onlara verilsin. Almanya Türkiyeden büyük mü.
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Bekir

Almanya da ödenen yardimlar geri istenmiyor, sadece haksiz yere alinan paralar geri aliniyor.
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