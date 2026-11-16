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Spor Diyarbakır'dan dünya zirvesine! Milli karateci Sena Kızılaslan altın madalyaya uzandı
Spor

Diyarbakır'dan dünya zirvesine! Milli karateci Sena Kızılaslan altın madalyaya uzandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Diyarbakır'dan dünya zirvesine! Milli karateci Sena Kızılaslan altın madalyaya uzandı

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Antalya'da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor adına mücadele eden milli sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte dünya şampiyonu olarak altın madalya ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 15. SKIF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getirdi.

47 ülkeden yaklaşık bin 200 katılımcının yer aldığı organizasyonda 796 sporcu ve 115 takım mücadele etti.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, takım arkadaşlarıyla birlikte önemli bir başarı elde etti.

DİYARBAKIRLI MİLLİ SPORCUDAN ALTIN MADALYA

Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor'un lisanslı milli sporcusu Sena Kızılaslan, takım müsabakalarında gösterdikleri performansla dünya şampiyonluğuna ulaştıklarını belirtti.

Takımıyla birlikte altın madalyanın sahibi olan Kızılaslan, uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmenin gururunu yaşadı.

"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMANIN GURURUNU YAŞADIM"

Dünya şampiyonluğunun ardından mutluluğunu dile getiren milli karateci Sena Kızılaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda takım olarak altın madalyanın ve şampiyonluk kupasının sahibi olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmanın gururunu yaşadım."

Diyarbakırlı milli sporcu, takım arkadaşlarıyla kazandığı dünya şampiyonluğuyla kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

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