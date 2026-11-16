Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Endoskopik torakal sempatektominin, aşırı el terlemesinden sorumlu sempatik sinir iletiminin kesilmesi veya bloke edilmesi esasına dayandığını açıklayan Op. Dr. Ülker, operasyonun video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Op. Dr. Ülker, "Ameliyat genel anestezi altında, göğüs duvarında açılan küçük kesilerden kamera ve cerrahi aletler yardımıyla gerçekleştiriliyor. Terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zincirinin ilgili seviyesine ulaşılarak gerekli müdahale yapılıyor. Büyük cerrahi kesilere ihtiyaç duyulmaması, uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesine ve hastanede kalış süresinin kısalmasına katkı sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı. Cerrahi tedavinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin, el terlemesindeki azalmanın ameliyatın hemen ardından fark edilebilmesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ülker, "Sempatektomi sonrasında birçok hastada ellerdeki aşırı terleme belirgin ölçüde azalıyor veya tamamen ortadan kalkabiliyor. Tedavinin uzun süreli sonuçlar sağlayabilmesi, özellikle diğer yöntemlerden yeterli fayda göremeyen hastalar için önemli bir avantaj. Bununla birlikte ameliyat sonrasında vücudun sırt, göğüs veya karın gibi farklı bölgelerinde terleme artışı görülebiliyor. Kompansatuvar terleme olarak adlandırılan bu durumun ve cerrahinin diğer olası risklerinin ameliyat öncesinde hastayla ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.