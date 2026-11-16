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Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

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Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Aşırı el terlemesi, günlük yaşamda kalem tutmaktan telefon kullanmaya, tokalaşmaktan iş hayatına kadar birçok alanda sorun oluşturabiliyor. Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Güler Ülker, cerrahi dışı yöntemlerden yeterli fayda görmeyen bazı hastalarda kapalı ameliyat seçeneğinin değerlendirilebildiğini söyledi.

#1
Foto - Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen aşırı el terlemesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle sosyal ortamlarda tokalaşmaktan çekinme, iş hayatında belge ve elektronik cihazları kullanırken zorlanma gibi sorunlara yol açabilen bu durum, zamanla kişinin günlük alışkanlıklarını değiştirmesine neden olabiliyor. Aşırı el terlemesinin yalnızca fiziksel bir şikâyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Güler Ülker, tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Aşırı el terlemesinin ter bezlerinin çalışmasını kontrol eden sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesiyle ilişkili olduğunu belirten Op. Dr. Melike Güler Ülker, "El terlemesi, kişinin bulunduğu ortamın sıcaklığından veya fiziksel aktivitesinden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalar tokalaşmaktan kaçınıyor, bazıları ise yazı yazmakta veya günlük işlerini yapmakta zorlanıyor. Bu durum yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil, sosyal ilişkileri, iş yaşamını ve özgüveni de etkileyebilen tıbbi bir sorun. Aşırı el terlemesinin kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanmadığının bilinmesi önemli" dedi. El terlemesinin tedavisinde hastanın şikâyetlerinin şiddetine ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine göre farklı yöntemlerin değerlendirildiğini ifade eden Op. Dr. Ülker, "Terlemeyi azaltmaya yönelik topikal ürünler, iyontoforez ve botulinum toksin uygulamaları cerrahi dışı tedavi seçenekleri arasında bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebiliyor ve tedavilerin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebiliyor. Cerrahi dışı yöntemlerden yeterli fayda sağlayamayan, şiddetli el terlemesi yaşayan ve ameliyat için uygun olduğu belirlenen hastalarda ise endoskopik torakal sempatektomi önemli bir tedavi alternatifi oluşturuyor" diye konuştu.

#3
Foto - Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Endoskopik torakal sempatektominin, aşırı el terlemesinden sorumlu sempatik sinir iletiminin kesilmesi veya bloke edilmesi esasına dayandığını açıklayan Op. Dr. Ülker, operasyonun video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Op. Dr. Ülker, "Ameliyat genel anestezi altında, göğüs duvarında açılan küçük kesilerden kamera ve cerrahi aletler yardımıyla gerçekleştiriliyor. Terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zincirinin ilgili seviyesine ulaşılarak gerekli müdahale yapılıyor. Büyük cerrahi kesilere ihtiyaç duyulmaması, uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesine ve hastanede kalış süresinin kısalmasına katkı sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı. Cerrahi tedavinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin, el terlemesindeki azalmanın ameliyatın hemen ardından fark edilebilmesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ülker, "Sempatektomi sonrasında birçok hastada ellerdeki aşırı terleme belirgin ölçüde azalıyor veya tamamen ortadan kalkabiliyor. Tedavinin uzun süreli sonuçlar sağlayabilmesi, özellikle diğer yöntemlerden yeterli fayda göremeyen hastalar için önemli bir avantaj. Bununla birlikte ameliyat sonrasında vücudun sırt, göğüs veya karın gibi farklı bölgelerinde terleme artışı görülebiliyor. Kompansatuvar terleme olarak adlandırılan bu durumun ve cerrahinin diğer olası risklerinin ameliyat öncesinde hastayla ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

#4
Foto - Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Her el terlemesi yaşayan kişinin cerrahi tedaviye ihtiyaç duymadığını belirten Op. Dr. Ülker, "Tedavi planlanırken terlemenin şiddeti, günlük yaşam üzerindeki etkisi, daha önce uygulanan tedaviler ve hastanın genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmeli. Önemli olan her hastaya aynı yöntemi uygulamak değil, kişinin ihtiyaçlarına uygun tedavi seçeneğini belirlemek. Aşırı el terlemesi nedeniyle sosyal yaşamı ve günlük aktiviteleri olumsuz etkilenen kişilerin uzman değerlendirmesine başvurması, yaşam kalitelerini artırabilecek doğru tedaviye ulaşmaları açısından önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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