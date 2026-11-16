Tokalaşmaktan bile kaçındırıyor! Aşırı el terlemesinde kalıcı çözüm mümkün mü?

Aşırı el terlemesinin ter bezlerinin çalışmasını kontrol eden sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesiyle ilişkili olduğunu belirten Op. Dr. Melike Güler Ülker, "El terlemesi, kişinin bulunduğu ortamın sıcaklığından veya fiziksel aktivitesinden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalar tokalaşmaktan kaçınıyor, bazıları ise yazı yazmakta veya günlük işlerini yapmakta zorlanıyor. Bu durum yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil, sosyal ilişkileri, iş yaşamını ve özgüveni de etkileyebilen tıbbi bir sorun. Aşırı el terlemesinin kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanmadığının bilinmesi önemli" dedi. El terlemesinin tedavisinde hastanın şikâyetlerinin şiddetine ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine göre farklı yöntemlerin değerlendirildiğini ifade eden Op. Dr. Ülker, "Terlemeyi azaltmaya yönelik topikal ürünler, iyontoforez ve botulinum toksin uygulamaları cerrahi dışı tedavi seçenekleri arasında bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebiliyor ve tedavilerin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebiliyor. Cerrahi dışı yöntemlerden yeterli fayda sağlayamayan, şiddetli el terlemesi yaşayan ve ameliyat için uygun olduğu belirlenen hastalarda ise endoskopik torakal sempatektomi önemli bir tedavi alternatifi oluşturuyor" diye konuştu.