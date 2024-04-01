Ve açıklama geldi! Seçim sonrası Akşener kararını verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en kısa sürede seçimli olağanüstü kongreyi gerçekleştireceklerini söyledi.
Seçimlerde büyük hezimet yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener’in vereceği karar bekleniyordu.
Seçimlerden önce, kaybetmeleri durumunda siyasetten çekileceğini söyleyen ardından geri vites yapan Akşener’in istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den konuya dair açıklama geldi. Düzenlediği basın toplantısında Akşener, “Tüzük gereği partinin bana verdiği yetki gereğince, en kısa sürede seçimli olağanüstü kongreyi gerçekleştireceğiz.” dedi.
Gündem
“Medine toprakları tecavüzde rekor kırıyor” alçaklığına imza atmıştı! Oyuncu Berna Laçin’den şimdi de “seçim” edepsizliği