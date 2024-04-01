  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ve açıklama geldi! Seçim sonrası Akşener kararını verdi
Siyaset

Ve açıklama geldi! Seçim sonrası Akşener kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 14:43:00 - 2024-04-01 14:49:16
Ve açıklama geldi! Seçim sonrası Akşener kararını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en kısa sürede seçimli olağanüstü kongreyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Seçimlerde büyük hezimet yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener’in vereceği karar bekleniyordu.

Seçimlerden önce, kaybetmeleri durumunda siyasetten çekileceğini söyleyen ardından geri vites yapan Akşener’in istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den konuya dair açıklama geldi. Düzenlediği basın toplantısında Akşener, “Tüzük gereği partinin bana verdiği yetki gereğince, en kısa sürede seçimli olağanüstü kongreyi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!
Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!

Siyaset

Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!
Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!

Gündem

Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!

Muhtarlık seçimi kavgası! Görüntüler ortaya çıktı
Muhtarlık seçimi kavgası! Görüntüler ortaya çıktı

Yaşam

Muhtarlık seçimi kavgası! Görüntüler ortaya çıktı

"Medine toprakları tecavüzde rekor kırıyor" alçaklığına imza atmıştı! Oyuncu Berna Laçin’den şimdi de "seçim" edepsizliği
“Medine toprakları tecavüzde rekor kırıyor” alçaklığına imza atmıştı! Oyuncu Berna Laçin’den şimdi de “seçim” edepsizliği

Gündem

“Medine toprakları tecavüzde rekor kırıyor” alçaklığına imza atmıştı! Oyuncu Berna Laçin’den şimdi de “seçim” edepsizliği

Yerel seçimlerle ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu
Yerel seçimlerle ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Gündem

Yerel seçimlerle ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23