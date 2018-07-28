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Vazodaki çiçeklerin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Özel günlerde sevdikleriniz tarafından armağan edilen buketleri vazoda saklayarak ömrünü uzatmanız mümkündür.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:16
Vazodaki çiçeklerin bakımı nasıl yapılmalıdır?

VAZODAKİ ÇİÇEK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Vazoya koyacağınız çiçeğin büyüklüğüne göre bir vazo tercih etmelisiniz. Bir iki dal çiçek için ince vazoları tercih etmek, ham zarif hem de daha doğru bir vazo seçimi olacaktır.

- Vazoya konulan her çiçeğin su ile temas etmesinden emin olmalısınız. Koyacağınız çiçeğin sapları kesinlikle vazonun boyundan uzun olmalıdır.

- Kullanılacak olan suyun ne aşırı sıcak ne de aşırı soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz.

- Çiçeğinizin saplarının boylarını 2 günde bir kesin ve diplerde ortaya çıkacak olan küf ve yosunları bitki fırçasıyla arındırın.

- Direkt olarak güneş ışığı alan yerlerde muhafaza etmekten kaçınmalısınız.

- Aralarında solan çiçek varsa, vazodan muhakkak çıkarmalısınız. Çünkü solmuş çiçeklerin vazoda tutulması diğer çiçeklerinde canlılığını yitirmesine sebep olacaktır.

- Çiçeklerin bulunduğu yere bir tatlı kaşığı şeker koyarsanız, çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:16
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