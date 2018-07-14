Vazelinin zararları nelerdir?

CİLDE ÇOK DA DOST BİR ÜRÜN DEĞİL

Bilindiği üzere vazelin her ne kadar tesadüf eseri bulunmuş ve direkt olarak üretilmemiş olsa da aslında bu ürün petrol rafinelerinden elde ediliyor ve sentetik bir ürün. O nedenle doğada saf olarak bulunduğunu söyleyemeyiz. Bu yönüyle de cilt ile direkt olarak uyumlu olma gerçeği ortadan kalkabiliyor. Aynı zamanda vazelin ciltteki gözenekleri de kapatabiliyor..

HER CİLDE UYGUN BİR ÜRÜN DEĞİL

Vazelin herkesin kullanımının serbest olduğu bir ürün elbette. Ancak bu herkesin vazelini gönül rahatlığı ile kullanabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü vazelin her cilt tipine uygun değil. Özellikle fazla yağlı dokusu nedeni ile fazla yağlı ciltlerin kesinlikle uzak durması gereken bir ürün. Zaten yağlı olan bir cildi vazelin ile bir miktar daha yağlandırmak çok doğru davranış olmayacaktır. Hatta sonrasında sivilcelerin ve çeşitli cilt lekelerinin görülme ihtimali de artıyor. Bu yüzden cilt tipinizden tam olarak emin olmadan vazelin kullanmamalısınız.

HAMİLELİKTE KULLANILMAMALI

Bilindiği üzere hamilelik döneminde kadınları bazı şeyleri tüketmesi ya da tamamen kullanması yasaklanabiliyor. Özellikle bu konuda vazelin için de gebelere pek uygun olmadığı söyleniyor. Bu nedenle uzmanlar da gebelik döneminde vazelin kullanımını kısıtlayabiliyor.

CİLDİN NEM DENGESİNİ BOZABİLİR

Vazelinin fayda olarak gösterilen en yaygın özelliği elbette cildi nemlendirmesi. Ancak cildin üstünde bir tabaka oluşturan vazelin zaman içinde cildin nem oluşma mekanizmasını bozabiliyor. Yani cildin yeniden nemli ve canlı bir görünüme sahip olmak için her defasında vazelin kullanımına ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu durum uzun vadede düşünüldüğünde cildin nem mekanizmasının bozulması ciltte bazı çok ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Bundan dolayı vazelin kullanmadan önce dikkatli olunması ve hiçbir zaman aşırı vazelin tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Çünkü nem dengesi bozulmuş ve kremlere ihtiyaç duyan bir cildin eski zamanlarına dönmesini sağlamak biraz zaman alabiliyor.

CİLTTE ERKEN ZAMANDA YAŞLANMA ETKİSİ GÖSTEREBİLİYOR

Vazelin cilde yoğun olarak uygulandığında ciltte başka sorunlar da meydana getirebiliyor. Özellikle vazelin kullanımı ile hücre olgunlaşması yavaşlayabiliyor. Oysa cildin hücrelerinin olgunlaşma ve yenilenme süreci cildin sağlıklı kalabilmesi için çok önemli. Bunun yanı sıra dolaylı olarak vazelin ciltte erken yaşlanma etkilerinin daha erkenden görülmeye başlamasına yol açabiliyor.

Görüldüğü üzere vazelinin çok net bir zararı olduğu tam olarak henüz ortaya konulabilmiş değil. Bu kararı ürün ile alakalı yapılan daha derinlemesine araştırmalar netliğe kavuşturacaktır. Fakat yine de her ürün için olduğu gibi vazelinde de kullanmadan biraz dikkatli davranmaya ihtiyaç var.