Vay uyanık Yılmaz Özdil vay!
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "YouTube'da doğru söyler, Sözcü'de şaşar" başlıklı yazısında, Yılmaz Özdil'in ikiyüzlü tutumuna dikkat çekti.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "YouTube'da doğru söyler, Sözcü'de şaşar" başlıklı yazısında, Yılmaz Özdil'in ikiyüzlü tutumuna dikkat çekti. Altınok, muhalefetin Sözcü gazetesi üzerinde sansür baskısı kurduğunu ima ettiği köşesinde özetle şunları kaydetti:
" "Baskı, muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin. Ahmet Davutoğlu ile masaya oturmuşlar, Suriyelileri göndereceğiz diyorlar. Suriyelileri getiren adam zaten Ahmet Davutoğlu.."
Bu sözler Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e ait.
Ama boşuna bakınmayın, gazetesindeki köşesinde bu satırları okuyamazsınız.
İnternette özel bir yayında konuşmuş.
Belli ki muhalefetteki baskı, Sözcü'yü de esir almış."