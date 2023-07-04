Vay uyanık Meral Akşener vay! Sen ne anasının gözüymüşsün be! Meğer…

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, kendisini ve partisini “mağdur” ilan ederek yaptığı “İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırmış. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırmış. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı!” çıkışının tamamen yerel seçim odaklı olduğunu belirtti. Şahin, “İyi Parti mağdur mu, uyanık mı?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Maalesef Türkiye bir seçimler ülkesi. Genel seçimin ardından hiç mola vermeden yerel seçim atmosferine sert bir giriş yaptık.

İyi Parti lideri Meral Akşener’in kendisini ve partisini “Mağdur” ilan ederek yaptığı “İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırmış. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırmış. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı!” çıkışı tamamen yerel seçim odaklı.

2019’da fedakârlık yaptıklarını düşünen İyi Partililer 2024’te CHP’den hatırı sayılır yerlerde, hatırı sayılır ölçüde belediye istiyor.

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Peki, 2019’da İyi Parti gerçekten de haksızlığa uğradı mı? Bugün bu kadar bağırmalarının sebebi CHP tarafından kandırılmış olmaları mı? Rakamlar pek öyle demiyor.

(…)

CHP, Millet İttifakı adına seçime girdiği 10 büyükşehri kazanmayı bildi. İyi Parti ise kendisine bırakılan 10 büyükşehirde sıfır çekti. Bırakın büyükşehri, hiçbir ilde belediye kazanamadı. Yani kendisine altın tepside sunulan belediyeleri AK Parti ve MHP’ye kaptırdı.

Bu sonuçlara bakarak İyi Parti adına ortada bir mağduriyet olduğunu söylemek zor. CHP yerel seçim için İyi Parti ile masaya oturduğunda 2019’un sonuçlarını da bir dosya halinde Akşener’e sunacaktır. Ve kendisi için asıl önemli olanın HDP desteği olduğunu da hissettirecektir. İyi Parti bu durumda ne mi yapar? Muhtemelen hiçbir şey. Eldeki kuşu daldaki kuşa tercih etmekten başka şansları yok.”